Američki košarkaš Kobi Simons ostaće u Baskoniji do kraja sezone, potvrdio je danas taj španski klub.

Baskonija je, kako se navodi, iskoristila opciju u ugovoru Simonsa kako bi ga zadržala u klubu do kraja sezone.

Otkako je potpisao početni dvomesečni ugovor za Baskoniju, Simons je u Evroligi u proseku beležio 9,5 poena, 1,3 skoka i 3,2 asistencije.

Simons i Baskonija narednu utakmicu u Evroligi igraju 2. januara 2026. kada dočekuju Fenerbahče.