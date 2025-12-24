Slušaj vest

Nadir Hifi je odigrao korektnu partiju za svoje standarde u trijumfu protiv Crvene zvezde.

“Velika pobeda i mnogo dobra utakmica protiv ekipe koja igra sjajno od kako je stigao Obradović. Veoma dobar meč, bili smo sjajni u odbrani. Spustili smo ih na svega 58 poena za prve tri četvrtine, što je bilo dobro po nas.", rekao je Hifi posle meča za "Arenu sport."

Hifi je uveren je da će jednog dana biti MVP Evrolige.

“U budućnosti – definitivno. Ja ću sigurno biti jedan od najboljih igrača u Evropi narednih godina, makar se nadam tome. Sada je najbitnije da pomognem timu da ostvari pobede svake nedelje. Da bih bio MVP moj tim mora biti na vrhu, tako da prvo treba razmišljati o ekipi, pa onda o tome“.

Pričao je ponovo o svojim posetama Beogradskoj areni, pošto je znao da se kamuflira i pridruži se navijačima na tribinama.

“Glavni razlog je košarka, ja obožavam ovu igru. Publika je nenormalna, ja volim takvu atmosferu gde god da je, a u Beogradu je posebno nestvrno gledati, a i igrati na takvim utakmicama. Nemam preferencu, oba tima su za mene ista jer igraju u istoj areni, zbog čega niko nema veći broj publike na utakmici“.

Sebe jednog dana u Partizanu ili Crvenoj zvezdi?

“Sigurno, što da ne. Oba tima imaju velike ciljeve i navijače koji mnogo očekuju od igrača, ali i ekipe. To može biti sjajan izazov za mene u budućnosti“, podvukao je Nadir Hifi.