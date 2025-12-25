Slušaj vest

Novinar katalonskog "Basketlaba", Mark Mundet, govorio je o dolasku španskog košarkaškog stručnjaka Đoana Penjaroje na klupu Partizana.

"Đoan dolazi posle najuspešnijeg trenera u istoriji evropske košarke. U ovoj situaciji moram da kažem da Penjaroja nije imao sreće sa poslednjim timovima koje je vodio jer je sa Barselonom imao problem sa ogromnom senkom Šarunasa Jasikevičijusa. Fanovi Barse su uvek poredili njih dvojicu i verovatno će biti u istoj situaciji u Beogradu. Uvek će ga porediti sa Željkom i onda je normalan taj skepticizam", kaže Mundet.

Španski novinar izuzetno poštuje rad Penjaroje.

"Đoan je veoma dobar trener. Razvio je dobre projekte, posebno u ACB ligi gde je radio odlično u Andori i Burgosu, takođe u Baskoniji i Valensiji. Ne mogu stvari da se mere samo po titulama. Moraš da meriš stvari i po drugim parametrima. On igra atraktivnu košarku, sto odsto napadačku i moram da kažem da je ta košarka zabavna. Nije on taj koji je jedini odgovoran za situaciju u Barseloni".

Velika polemika vodila se oko njegovog poznavanja engleskog jezika. Ne govori dobro engleski što mu čini komunikacijski izazov u radu sa internacionalnim igračima. Međutim, španski novinar tvrdi da to neće predstavljati problem.

"Ma! Ne mislim da je to neka prepreka. On će unaprediti to sigurno. On trenira u Španiji odavno… Engleski je zajednički u košarci u Španiji takođe. Ne vidim to kao prepreku".

