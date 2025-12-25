Svi događaji
Od najnovijeg
13:29

Menjamo igru

"Potrebno je da promenimo način igre da se igra malo brže. Potrebna je naravno žrtva kao u odbrani, tako i u napadu. Verujemo da ćemo to uraditi u narednom periodu"

13:25

Znam ko je vodio ovaj tim...

"Vrlo dobro znam da Željko Obradović nije samo trener za Partizan, već mnogo, mnogo više. Odgovornost na meni je još i veća, jer sam tu posle njega na poziciji trenera. Trudiću se da ne budemo ni bolji ni gori, nego da pokušam da pripremim ekipu na način na koji radim i mislim da je najbolji".

13:24

Situacija je dobra

"Što se tiče igrača i onog što sam zatekao je - dobro. Igrači se trude da poprave celu situaciju. Nastavićemo da radimo i da pripremimo ekipu na što bolji način. Zadovoljan sam u onom što sam video u prethodna tri dana"

13:23

"Znam šta nas očekuje"

Makabi je vezao dve pobede i dolazi u dobrom momentu, ono što znam je da je situacija komplikovana kod nas. Znam šta može da nas očekuje kao na tribinama tako i terenu, trenutno najviše smo koncentirsani na nas same, rekao je Penjaroja.

13:22

Priča na španskom

Đoan Penjaroja će danas govoriti na španskom jeziku, a kako kažu crno-beli od naredne konferencije na engleskom.

13:20

Čekanje

Već više od 20 minuta novinari čekaju dolazak Penjaroje i početak konferencije. 

13:04

Počinjemo uskoro...

Uskoro se Penjaroja obraća novinarima. Sala za konferencije je puna, čeka se španski stručnjak.

12:01

Meč u petak od 18 časova

Rani termin za duel, ne pamti se kada je Partizan igrao na domaćem terenu u terminu 18 časova, kao što će to da bude slučaj sutra protiv "ponosa Izraela".

11:57

O čemu će pričati?

Očekuje se za Penjaroja govori o stanju u timu, predstojećem meču sa Makabijem, ali i svemu što je prethodilo njegovom dolasku u klub.