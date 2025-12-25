UŽIVO: Penjaroja priča na španskom! Ovo su njegove prve reči: Znam ko je vodio ovaj tim pre mene...
Đoan Penjaroja će se prvi put obratiti javnosti od kada je postavljen na mesto trenera Partizana. Španski stručnjak će govoriti da za medije pred meč protiv Makabija.
Pratite uživo na Kuriru obraćanje Penjaroje (13.15 časova).
Menjamo igru
"Potrebno je da promenimo način igre da se igra malo brže. Potrebna je naravno žrtva kao u odbrani, tako i u napadu. Verujemo da ćemo to uraditi u narednom periodu"
Znam ko je vodio ovaj tim...
"Vrlo dobro znam da Željko Obradović nije samo trener za Partizan, već mnogo, mnogo više. Odgovornost na meni je još i veća, jer sam tu posle njega na poziciji trenera. Trudiću se da ne budemo ni bolji ni gori, nego da pokušam da pripremim ekipu na način na koji radim i mislim da je najbolji".
Situacija je dobra
"Što se tiče igrača i onog što sam zatekao je - dobro. Igrači se trude da poprave celu situaciju. Nastavićemo da radimo i da pripremimo ekipu na što bolji način. Zadovoljan sam u onom što sam video u prethodna tri dana"
"Znam šta nas očekuje"
Makabi je vezao dve pobede i dolazi u dobrom momentu, ono što znam je da je situacija komplikovana kod nas. Znam šta može da nas očekuje kao na tribinama tako i terenu, trenutno najviše smo koncentirsani na nas same, rekao je Penjaroja.
Priča na španskom
Đoan Penjaroja će danas govoriti na španskom jeziku, a kako kažu crno-beli od naredne konferencije na engleskom.
Počinjemo uskoro...
Uskoro se Penjaroja obraća novinarima. Sala za konferencije je puna, čeka se španski stručnjak.
Meč u petak od 18 časova
Rani termin za duel, ne pamti se kada je Partizan igrao na domaćem terenu u terminu 18 časova, kao što će to da bude slučaj sutra protiv "ponosa Izraela".