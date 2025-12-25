"Tačno je da je Partizan počeo pregovore sa mnom pre tri nedalje. Zahvalan sam predsedniku Ostoji Mijailoviću na prilici. Pre samog dolaska Željka Obradovića takođe je bila komunikacija između kluba i mene u vezi sa dolaskom. Pregovori nisu bili naporni, imao sam određenih situacija u vezi sa raskidom ugovora sa Barselonom i to je bilo nešto što je trebalo da se reši. I nakon svega toga bilo je potrebno pronaći što bolji momenat."