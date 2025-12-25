PENJAROJA OTKRIO ISTINU O PREGOVORIMA SA PARTIZANOM! Crno-beli su ga zvali pre tri nedelje, ali nije mogao da dođe dok se jedna stvar nije rešila!
Košarkaše Partizana sutra od 18 časova u Beogradskoj areni igraju duel 18. kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva, a taj meč imaće poseban značaj za crno-bele.
Naime, protiv izraelskog tima na klupi Partizana prvi put će sedeti novi šef struke Đoan Penjaroja, koji će upravo pred domaćom publikom započeti svoju epizodu u beogradskom klubu.
On je danas prvi put razgovarao sa srpskim novinarima, i tom prilikom se dotakao brojnih tema.
Otkrio je i kako su tekli razgovori sa upravom Partizana.
"Tačno je da je Partizan počeo pregovore sa mnom pre tri nedalje. Zahvalan sam predsedniku Ostoji Mijailoviću na prilici. Pre samog dolaska Željka Obradovića takođe je bila komunikacija između kluba i mene u vezi sa dolaskom. Pregovori nisu bili naporni, imao sam određenih situacija u vezi sa raskidom ugovora sa Barselonom i to je bilo nešto što je trebalo da se reši. I nakon svega toga bilo je potrebno pronaći što bolji momenat."