"Svestan sam situaciju u kojoj se nalaze navijači, šta osećaju prema klubu i igračima. Ovde sam da pomognem i da se ovde neke stvari promene. Ne želim da igračima stavljam pritisak, ne treba da se razmišlja o prošlosti. Svakako, određene stvari ne smeju da se ponavljaju, ali moramo da gledamo na napred. Ekipa može da pobede ili izgubi, ali na način na koji se košarka igra. Moramo da pokažemo navijačima želju, strast, energiju. Ne sme ekipa da deluje kao ranije, da bude potpuno drugačija slika. Naš navijač koji dođe u halu mora da uživa, a u slučaju da izgubimo da kaže "dali su sve od sebe i to sam video". I što je najvažnije igrači znaju i svesni su toga šta moraju da poprave."