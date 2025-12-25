Penjaroja i Parker su već sarađivali tokom karijere, a Džabari u Partizanu igra veoma loše. Ipak, Penjaroja nije želeo da ga ističe u prvi plan kada su slabe partije u pitanju.

- Tačno je da on igra lošije nego što je igrao u Barseloni, ali nije jedini i ostali igrači igraju ispod svog nivoa. Ovde sam tek tri dana... Za mene su svi igrač važni i bitni, ali ono što se zna da je iznad svakog igrača - tim. Svako treba da se trudi i da ispravi greške koje ima - istakao je Penjaroja.