Posle serije loših rezultata, naročito na evroligaškoj sceni, čelnici crno-belih odlučili su se na radikalne poteze i u klub doveli Žarka Paspalja, sa zadatkom da pokrene ekipu.

Prvi koraci u tom pravcu bili su angažovanje Kamerona Pejna, kao i imenovanje novog šefa struke Đoana Penjaroje.

"Jedva čekam da zaigram sa momcima, trudiću se kao što obično radim, sa mnogo energije i nadam se da ću se prilično zabaviti usput", prve su reči novog košarkaša Partizana.

Otkrio je Pejn da je pre dolaska u Beograd razgovarao sa Dvejnom Vašingtonom.

"Razgovarao sam sa Dvejnom Vašingtonom, mnogo smo razgovarali pre nego što sam došao ovde. Ne znam mnogo o svemu ovome, imamo i novog trenera, pa se upoznajemo i to je manje-više to. Trenutno ne pobeđujemo i to je sve što znam. I odlični navijači, najbolji", dodao je Amerikanac.

Pre nekoliko meseci bilo je kontakta sa čelnicima Partizana, ali Pejn tada nije došao u glavni grad Srbije.

"Tada sam razgovarao sa ljudima iz Partizana, a imao sam i NBA ponude pa sam morao da čekam i odradio treninge sa nekoliko timova koji su se odlučili za druge igrače. Dao sam sebi šansu da se vratim u NBA, a vreme je prolazilo i dosadilo mi je da sedim kod kuće, hteo sam da igram košarku i ovde sam dobio priliku pa sam došao da igram košarku".

Dao je obećanje navijačima Partizana.

"Trudiću se stoprocentno. Nije realno da pobedimo svaki meč, ali ja ću želeti to. Plan je da pokušamo da pobedimo svaki put kada izađemo na teren. Želim u finale Evrolige. Moramo da treniramo, tu da budemo bolji, to će se pretvoriti u dobre poteze na utakmici. Moramo više da pričamo. Hoću da budem lider na terenu, uključim sve, postignem neke koševe, pobedimo utakmice. Niko neće dovoditi u pitanje da li ću se truditi, izvinite na psovki, ali volim ovo sr**e. Naš je cilj da odemo u finale Evrolige, da osvojimo Evroligu i taj cilj ne treba da se promeni", istakao je.

Govorio je Pejn o svojoj igri.

"Košarka je drugačija, pokušavam da se prilagodim, ali ja sam dobar šuter. Neću mnogo da pričam o tome, pričaćemo kada budem odigrao neke utakmice. Moja igra je takva, uključiću saigrače, otvoriće se teren i dobiću šansu da napadnem. Neću biti najbolji defanzivac, ali ću se truditi i "leteti" kada god budem mogao"