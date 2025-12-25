Već su jednom sarađivali.
Njih dvojica se odlično poznaju! Pogledaje kako su Penjaroja i Parker sarađivali u Barseloni! GALERIJA
Novi trener KK Partizan, Đoan Penjaroja, obratio se javnosti po prvi put, a jedna od tema na konferenciji za medije bio je i Džabari Parker.
Penjaroja i Parker su već sarađivali tokom karijere, a Džabari u Partizanu igra veoma loše. Ipak, Penjaroja nije želeo da ga ističe u prvi plan kada su slabe partije u pitanju.
Ovo su njih dvojica dok su sarađivali u Barseloni:
Đoan Penjaroja i Džabari Parker Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ruben De La Rosa/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia
