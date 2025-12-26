VREME JE... ĐOAN PENJAROJA VEČERAS DEBITUJE NA KLUPI PARNOG VALJKA! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Makabi!
Košarkaši Partizana će večeras od 18 sati u Beogradskoj areni ugostiti Makabi iz Tel Aviva u sklopu 18. kola Evrolige.
Ovo je poseban meč za crno-bele, pošto će na klupi Partizana večeras debitovati novi trener Đoan Penjaroja.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok teksutalni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Novi trener crno-belih rekao je da je dobro upoznat sa situacijom u klubu.
"Upoznat sam sa situacijom. Znam šta može da nas očekuje i na tribinama i u celom gradu. Mi sada moramo da se koncentrišemo na nas i da budemo fokusirani na našu igru. Situacija što se tiče naših igrača je dobra, sviđa mi se ono što sam zatekao. Znam da je situacija bila teška i svi se trude da situaciju poprave", rekao je Penjaroja.