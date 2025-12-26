"Upoznat sam sa situacijom. Znam šta može da nas očekuje i na tribinama i u celom gradu. Mi sada moramo da se koncentrišemo na nas i da budemo fokusirani na našu igru. Situacija što se tiče naših igrača je dobra, sviđa mi se ono što sam zatekao. Znam da je situacija bila teška i svi se trude da situaciju poprave", rekao je Penjaroja.