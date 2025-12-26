Slušaj vest

Košarkaši Partizana će večeras od 18 sati u Beogradskoj areni ugostiti Makabi iz Tel Aviva u sklopu 18. kola Evrolige.

Ovo je poseban meč za crno-bele, pošto će na klupi Partizana večeras debitovati novi trener Đoan Penjaroja.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok teksutalni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Prvo obraćanje Đoana Penjaroje Foto: Starsport

Novi trener crno-belih rekao je da je dobro upoznat sa situacijom u klubu.

"Upoznat sam sa situacijom. Znam šta može da nas očekuje i na tribinama i u celom gradu. Mi sada moramo da se koncentrišemo na nas i da budemo fokusirani na našu igru. Situacija što se tiče naših igrača je dobra, sviđa mi se ono što sam zatekao. Znam da je situacija bila teška i svi se trude da situaciju poprave", rekao je Penjaroja.

Penjaroja o Parkeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić