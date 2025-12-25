Slušaj vest

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva u četvrtak od 18 časova gostuju Partizanu u "Beogradskoj areni" u utakmici 18. kola Evrolige.

Izraelski tim je u sjajnoj formi. Makabi je vezao četiri evroligaška trijumfa i sada je na skoru 7-10, te se ponovo nada plasmanu u doigravanje, dok je Partizan u prethodnom "duplom" kolu bio katastrofalan i upisao dva teška poraza od Virtusa i Žalgirisa i sa učinkom 6-11 zauzima tek 15. mesto na tabeli.

Naredna utakmica biće debi novog trenera crno-belih Đoana Penjaroje, verovatno i NBA pojačanja Kamerona Pejna, ali pomoćni trener Makabija Gaj Pnini sav fokus stavlja na svoju ekipu.

"Volimo da se koncentrišemo na sebe. U boljem smo periodu i želimo da nastavimo u istom ritmu. Dobro znamo da Partizan prolazi kroz sve vrste uspona i padova. Partizan je klub sa tradicijom. Igraćemo pred punom dvoranom, a odgovornost je na nama. Partizan je na svom terenu uvek opasan protivnik", rekao je Pnini.

Kapiten Makabija Džon Dibartolomeo svestan je da Partizan prolazi kroz turbulentan period, ali i da je takav opasan protivnik, pogotovo kada igra pred svojim navijačima.

"Partizan je tim kojeg morate da se pazite i koji je uvek opasan.. Ono što se desilo prošle nedelje ne mora ništa da znači. Igrati u ovoj atmosferi i u ovoj dvorani, moraćemo da kontrolišemo naše emocije i da radim.

