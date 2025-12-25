Slušaj vest

Trener Makabija iz Tel Aviva, Oded Kataš, priznao je da je prilično zbunjen pred ovaj meč jer su crno-beli za njega u ovom trenutku velika enigma, prevashodno zbog promene trenera.

Na klupi Partizana predstavljen je Đoan Penjaroja koji je zamenio Željka Obradovića.

„Nedostaje nam Zek koji nije sa nama, stigli smo u relativno dobroj formi. Stvar je u tome što ne znamo šta da očekujemo, kako u pogledu njihovog sastava, tako i novog trenera, i znamo kakav je to uticaj, svakako u ovakvoj atmosferi. Teško je profesionalno se pripremiti za stvari koje ne znate, osim činjenice da su potpisali novog beka. Nismo na vrhuncu priprema i biće teško, svakako u atmosferi koja je tamo“, rekao je Kataš.

Protiv Partizana igraće i Ife Lundberg, bivši igrač crno-belih.

„On je odličan bek koji igra na nekoliko pozicija. Ne sumnjam da će vremenom ući u ritam i kondiciju, ali njegovo prisustvo je značajno. On nam daje mnogo mira i iskustva i na klupi i na treninzima. Veoma iskusan“, kazao je trener Makabija.

„Ponos Izraela“ stiže u Beograd nakon četiri evroligaške pobede u nizu.

„Ne možeš planirati niz pobeda, ali sam zaista verovao da je vremenom to nešto što bi trebalo da se desi prirodno. Oni znaju kako bolje da igraju zajedno i ima mnogo igrača bez previše evropskog iskustva. Verovao sam da ćemo izgledati bolje“, istakao je Kataš.