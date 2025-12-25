Slušaj vest

Na ovom meču debitovaće novi trener crno-belih Đoan Penjaroja nakon dva katastrofalna poraza od Virtusa i Žalgirisa prethodne nedelje.

Partizan je pri samom dnu tabele sa svega šest pobeda i sve manjim šansama za plasman u makar plej-in.

Situaciju u Partizanu komentarisa komentarisao je poznati bivši košarkaš Nikola Otašević.

On je imao i zanimljiv predlog za Partizan, ali i za navijače, a to je da budu strpljivi po cenu da i mlađi košarkaši dobiju šansu, jer bi to mogao da bude pun pogodak za sezone koje dolaze.

- Istrpeo bih, bolje bi bilo da i navijači budu strpljivi, istrpeo bih jednu celu sezonu sa lošim rezultatima, postaviti neke stvari na svoje mesto, istrpeti ove klince što su igrali KLS, dati i njima neku šansu, pa možda neki od njih pet-šest za godinu ili dve budu nosioci igre. Takve stvari možda bismo mogli da gledamo, ne svi hoćemo na Fajnal for odmah. I onda dovedeš 12 igrača sa strane koji ništa ne razumeju ovde kako je. Treba strpljenja dok čekamo te strane košarkaše, kad bi postojala takva stvar da pokušaš jednu sezonu da igraš sa mladim igračima i da njima daš status. Imaš licencu tri godine, pusti nemoj da igraš Fajnal for. Kažem šta bi bilo najbolje za našu košarku da se uradi. Ovako si doveo devet ili deset igrača koje boli uvo i za Partizan i za Zvezdu i za Srbiju, i za srpsku košarku. Došli su po keš i to je to - rekao je Otašević u podkastu "Jao Mile".

Smatra da je to jedini način da se pojavi neki novi Bogdan Bogdanović ili Miloš Teodosić.

"Ne kažem da je to rešenje, ali bi u budućnosti valjalo da se to radi. Ni ovo što igramo tri godine je mučenje, nema u reprezentaciji novih mladih igrača koji će da igraju Evroligu. Nekad si u svakoj evropskoj ekipi imao nekog igrača iz Srbije koji igra u Evroligi. Treba sad ove neke klince da guraš u vatru, kao što je radio Dule Vujošević. Istrpe navijači koju godinu, ali onda ćeš opet imati Bogdana Bogdanovića, Miloša Teodosića, imaćeš te neke igrače, tako bi trebalo, ako mislimo da nešto bude bolje. Ja sam navijač Partizana i ja volim da Partizan igra Fajnal for, volim da igra Evroligu, ali vidiš da ne može gore, da je katastrofa", dodao je Otašević.