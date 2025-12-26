Košarkaši Partizana će odigrati prvu utakmicu otkako je stigao Đoan Penjaroja.
EVROLIGA
EVROLIGA POSLALA POZNATOG ŠPANSKOG SUDIJU NA PRVU UTAKMICU ŠPANCA NA KLUPI PARTIZANA! Evo koji arbitri će voditi meč crno-belih protiv Makabija
Crno-beli će kao domaćini u 18. kolu Evrolige od 18 časova igrati protiv Makabija u Beogradu.
Biće to prva utakmica koju će voditi Đoan Penjaroja, nekadašnji trener Barselone, koji preuzeo ekipu u teškom trenutku.
Prvo obraćanje Đoana Penjaroje Foto: Starsport
Evroliga je odlučila da meč protiv Makabija vode sledeće sudije:
Migel Anhel Perez iz Španije kao glavni sudija i kao pomoćnici Litvanac Arturas Šukis i Italijan Mikele Rosi.
Crno-beli su pre 18. kola zabeležili šest pobeda i 11 poraza, dok je Makabi ostvario učinak od sedam pobeda i 10 poraza.
