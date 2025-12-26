Slušaj vest

Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi od Makabija iz Tel Aviva u meču 18. kola Evrolige.

Crno-beli nastavljaju da tonu, pa čak ni novi trener Đoan Penjaroja nije uspeo da razdrma ekipu. Iz navijača kulja nezadovoljstvo koje su izrazili na društvenim mrežama.

Pogledajte šta su sve pisali:

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

