Još jedna jako loša partija Partizana.
Evroliga
NOVA BRUKA - NOVA GLAVOBOLJA ZA GROBARE! Navijači Partizana kuljaju od besa posle poraza od Makabija
Slušaj vest
Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi od Makabija iz Tel Aviva u meču 18. kola Evrolige.
Crno-beli nastavljaju da tonu, pa čak ni novi trener Đoan Penjaroja nije uspeo da razdrma ekipu. Iz navijača kulja nezadovoljstvo koje su izrazili na društvenim mrežama.
Pogledajte šta su sve pisali:
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši