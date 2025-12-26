Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije o razlozima loše igre.

"Prvo da čestitam Makabiju na pobedi. Jasno je da smo odigrali loše. Mislim da smo igrali i u napadu i dobrani sa idejom u prvih 7-8 minuta. Imali smo i 10 asistencija. Pritiskali smo loptu u odbrani u tih prvih osam minuta, ali onda je jasno da su se pojavili problemi. Nismo igrali kao tim, već se sve svelo na individualna rešenja", započeo je novi trener Partizana.

"Momenat je kada treba manje da pričamo, a više da radimo. Nadam se da će se u nekoliko endelja promeniti naša situacija. Moramo da imamo dobar mentalitet da bi se to promenilo", dodao je potom Španac.

Potom je objasnio šta se dešavalo u 33 minuta.

"U poslednja 33 minuta, Makabi je igrao odlično. Imali smo probleme, kontrolisali su ofanzivni skok, jedan na jedan situacije... Moramo da igramo solidarnije. Moramo da imamo veću individualno odgovornost. Imali smo samo tri treninga. Bonga i Tajrik su se priključili juče. Mislim da nemamo problema u ofanzivi, mislim da poboljšamo odbranu. Ne baš dobra prva utakmica, ali moj posao sad je da naliziram sve i treba mi dve-tri nedelje za to. A posle toga da vidimo šta je realno, a šta nije. Teško je znam, tu sam dva-tri dana"

"Džabari je igrač Partizan i danas je tehnička odluka. Nemam problem sa Parkerom", jasan je bio Penjaroja.

Šta dalje?

"Moramo da očistimo mozak. Igrači su u kolapsu u ovom momentu. Nemaju fokus na igru, a nemaju. Moramo da ostanemo zajedno i da se fokusiramo na igru. Momenat je da treba da prihvatimo lošu situaciju, a ne da tražimo izgovore. Moramo da radimo vredno svakog dana. U ovom momentu je teško biti optimista. Spreman sam da promenim situaciju, ali zavisi od mentaliteta. Imamo talenat, ali mentalitet nije dobar", zaključio je Penjaroja.

Očekivanja pred meč sa Splitom u ABA ligi.

"Važna utakmica za 48 sati. Moramo da analiziramo prvo ovu utakmicu i to ćemo uraditi sutra i onda ćemo pripremiti utakmicu protiv Splita".

