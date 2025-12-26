Partizan zauzima 18. mesto na tabeli sa šest pobeda i 12 poraza, dok se Makabi nakon svog petog uzastopnog trijumfa u Evroligi nalazi na 14. poziciji sa skorom 8/10.
DA LI PARTIZAN MOŽE GORE? MOŽE! Pogledajte kako su crno-beli ubedljivo izgubili od Makabija
Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.
