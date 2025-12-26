Slušaj vest

Kevin Panter, bivši košarkaš i kapiten Partizana, trenutno dominira u dresu Barselone i nema nameru da ide iz tog kluba!

Naime, iako veliki deo navijača Partizana ima želju da Pantera ponovo vidi u crno-belom dresu, Amerikanac je ovom izjavom odbacio bilo kakvu mogućnost za povratkom u Beograd.

POGLEDAJTE OPŠTU TUČU KOŠARKAŠA NA PARKETU U MADRIDU! Ljulj udario Pantera, a onda je nastao HAOS! Evo ko je DOBIO BATINE Foto: Printscreen, Printscreen/SK 1

U razgovoru za turske medije, Panter je poručio da u Barseloni želi da ostane još mnogo godina:

U razgovoru sa turskim novinarima, bivši kapiten Partizana kategorički je izjavio:

- Želim da ostanem u Barseloni još mnogo godina. Sto posto - rekao je Kevin Panter i nastavio:

- U Barseloni sam pronašao utehu i ohrabrenje. Sviđa mi se grad, klima i energija koja me podseća na Njujork. Uvek ima ljudi svuda. Sve je sjajno. Ne možeš biti slab ili uplašen, to je moj mentalitet - rekao je Panter.

Barselona trenutno je na učinku od 12 pobeda i šest poraza.

Za Partizan je nastupao od 2021. do 2024. godine i bio pune dve sezone kapiten "parnog valjka".

BONUS VIDEO:

Delije uvredama dočekale Kevina Pantera Izvor: Kurir