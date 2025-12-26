IMA LI NADE DA SE KEVIN PANTER VRATI U PARTIZAN? Grobari žele svog kapitena nazad, a ovo je prava istina!
Kevin Panter, bivši košarkaš i kapiten Partizana, trenutno dominira u dresu Barselone i nema nameru da ide iz tog kluba!
Naime, iako veliki deo navijača Partizana ima želju da Pantera ponovo vidi u crno-belom dresu, Amerikanac je ovom izjavom odbacio bilo kakvu mogućnost za povratkom u Beograd.
U razgovoru za turske medije, Panter je poručio da u Barseloni želi da ostane još mnogo godina:
- Želim da ostanem u Barseloni još mnogo godina. Sto posto - rekao je Kevin Panter i nastavio:
- U Barseloni sam pronašao utehu i ohrabrenje. Sviđa mi se grad, klima i energija koja me podseća na Njujork. Uvek ima ljudi svuda. Sve je sjajno. Ne možeš biti slab ili uplašen, to je moj mentalitet - rekao je Panter.
Barselona trenutno je na učinku od 12 pobeda i šest poraza.
Za Partizan je nastupao od 2021. do 2024. godine i bio pune dve sezone kapiten "parnog valjka".
