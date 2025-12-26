Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju Makabi iz Tel Aviva od 18.00 u 18. kolu Evrolige.

Najnovije pojačanje Partizana, NBA as Kameron Pejn, spreman je za okršaj u Beograskoj areni.

Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Naime, on će biti u timu, iako je u Beograd došao u utorak!

Pejn je spreman na zagrevanju za Makabi.

Kameron Pejn
Kameron Pejn spreman za Makabi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN - MAKABI: Crno-beli sa novim trenerom protiv Ponosa Izraela!
EvroligaIMA LI NADE DA SE KEVIN PANTER VRATI U PARTIZAN? Grobari žele svog kapitena nazad, a ovo je prava istina!
partizanmonako1487.jpg
EvroligaEVROLIGA POSLALA POZNATOG ŠPANSKOG SUDIJU NA PRVU UTAKMICU ŠPANCA NA KLUPI PARTIZANA! Evo koji arbitri će voditi meč crno-belih protiv Makabija
DJOAN_01.JPG
EvroligaPARTIZAN VEČERAS PRVI PUT IGRA SA NOVIM TRENEROM, I FAVORIT JE! Pogledajte kakve su kvote pred meč sa Makabijem!
PARTIZAN-BAYERN_101.jpg

BONUS VIDEO:

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir