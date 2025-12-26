Partizan sa novim pojačanjem kreće u evroligaške pohode.
tu je
DUGO SE ČEKAO! Partizan doveo NBA pojačanje - već je spreman da poleti!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana dočekuju Makabi iz Tel Aviva od 18.00 u 18. kolu Evrolige.
Najnovije pojačanje Partizana, NBA as Kameron Pejn, spreman je za okršaj u Beograskoj areni.
Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Naime, on će biti u timu, iako je u Beograd došao u utorak!
Pejn je spreman na zagrevanju za Makabi.
Kameron Pejn spreman za Makabi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
BONUS VIDEO:
Reaguj
1