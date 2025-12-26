Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeDonatas Motiejunas nedavno je produžio ugovor saradnju srpskim klubom, što je potvrdio i agent Miodrag Miško Ražnatović.

Tada je jedan od njegovih menadžera Miško Ražnatović najavio njegov dolazak iz Monaka, a sada se pojavila informacija o tome da je litvanski centar promenio sredinu, i angažovao novog zastupnika.

1/6 Vidi galeriju Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pored Ražnatovića, koji je od 2022. godine brinuo o njegovoj karijeri, kada je Motiejunas napustio menadžersku agenciju Octagon i prešao u Beobasket, o Donatasu je brinuo i njegov zemljak Marijus Rutkauskas. Sada je došlo do promene.

Italijanski novinar Gvido Gvida, koji često izveštava o promeni zastupnika samih igrača, javio se putem drutšvene mreže "X" i istakao da je od sada menadžer Donatasa Motijeunasa Endi Buntojanis.

Isti izvor ne ističe da li je litvanski centar u potpunosti obustavio saradnju sa Miškom Ražnatovićem ili Marijusom Rutkauskasom, ili jednim od njih dvojice, ali je ovo svakako velika promena za košarkaša koji je osvojio srce navijača Zvezde od svog dolaska.

