NA METI GROBARA! Džabari Parker i Tajrik Džons dobili ono što su i zaslužili?
Jedan je najbolji košarkaš u Evroligi, iako već dugi niz mečeva nije prišao dvocifrenom broju poena, dok je drugi čas povređen, a čas nije...
Tajrik Džons i Džabari Parker, dočekani su zvižducima na predstavljanju košarkaša Partizana na meču protiv Makabija u Beogradskoj areni.
Tajrik Džons u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović
Dok su ostali dobili aplauze, pomenuti tandem dobio je ono šta i zaslužuje od navijača? Ili je ovakva reakcija Grobara preterana?
