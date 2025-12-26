Kristina Tomić dominira na utakmici Partizana i Makabija.
KOME JE JOŠ DOK KOŠARKE? Dok Makabi razbija Partizan, Kristina Tomić nastavlja dominaciju u Areni iz nedelje u nedelju! (FOTO)
Košarkaši Partizana dočekali su Makabi iz Tel Aviva u 18. kolu Evroligi, a izraelski velikan je u prvih 20 minuta demolirao crno-belu odbranu.
Imao je Partizan plus 11, ali od tog momenta pa sve do kraja prvog poluvremena, Makabi je išao čak i do plus 17!
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Na poluvremenu, voditeljka TV Arena sport Kristina Tomić, ponovo je zasenila sve svojim stajlingom.
Kristina Tomić na meču Partizan - Makabi Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1
