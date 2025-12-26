Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su debakl na svom parketu od Makabija rezultatom u 18. kolu Evrolige.

Posle utakmice u Beogradskoj arene oglasio se novi trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Igrali smo dobro samo u prvih 10 minuta. Imali samo tri treniga, Bonga i Tajrik su odradili samo jedan. Moramo da unapredimo odbranu i karakter. Čestitam Makabiju, igrali su dobro - rekao je Španac na svom debiju.

