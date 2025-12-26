Slušaj vest

Težak poraz doživeo je Partizan u 18. kolu Evrolige od Makabija (112:85).

Ovo je treći vezan neuspeh Partizana i sada su crno-beli na učinku od 7-11...

Poraz koji potpuno raspršio nade Partizana za plasman u plej-of, a i plej-in faza je dosta daleko.

Na 20 kola do kraja, crno-belima je potrebno oko 12 ili 13 pobeda, ali sa ovakvom igrom i pristupom, teško će Partizan bilo šta napraviti ove sezone.

Evroliga za Partizan je praktično okončan u decembru 2025. godine.

Evo i tabele!



Standings provided by Sofascore

