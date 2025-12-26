Tabela Evrolige, Partizan se raspao!
užas
PARTIZAN ZAVRŠIO SA SEZONOM U EVROLIGI? To bi bilo to od crno-belih - kraj?
Ovo je treći vezan neuspeh Partizana i sada su crno-beli na učinku od 7-11...
Poraz koji potpuno raspršio nade Partizana za plasman u plej-of, a i plej-in faza je dosta daleko.
Na 20 kola do kraja, crno-belima je potrebno oko 12 ili 13 pobeda, ali sa ovakvom igrom i pristupom, teško će Partizan bilo šta napraviti ove sezone.
Evroliga za Partizan je praktično okončan u decembru 2025. godine.
Evo i tabele!
