Slušaj vest

Težak poraz doživeo je Partizan u 18. kolu Evrolige od Makabija (112:85).

Ovo je treći vezan neuspeh Partizana i sada su crno-beli na učinku od 7-11...

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Poraz koji potpuno raspršio nade Partizana za plasman u plej-of, a i plej-in faza je dosta daleko.

Na 20 kola do kraja, crno-belima je potrebno oko 12 ili 13 pobeda, ali sa ovakvom igrom i pristupom, teško će Partizan bilo šta napraviti ove sezone.

Evroliga za Partizan je praktično okončan u decembru 2025. godine.

Evo i tabele!





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO: