Košarkaši Partizana razbijenu su na svom terenu u 18. kolu Evrolige od Makabi Tel Aviva sa 112:85.

Meč sa Makabijem u Areni, deseti koje beogradski tim igra kao domaćin, košarkaši Partizana odigrali su pred najmanjim brojem navijača ove sezone.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Zvanično, meč srpskog i izarelskog predstavnika sa tribina prati 13.749 ljudi.

To je nova najslabija poseta u Areni. Prethodna najslabija je bila protiv Virtusa pre samo devet dana kada se na tribine sabralo 16,435 gledalaca.

Kako se kretala poseta u Areni ove sezone:

Partizan – Olimpija Milano: 19,214
Partizan – Efes: 19,558
Partizan – Pariz: 20,024
Partizan – Barselona: 20,003
Partizan – Monako: 19,747
Partizan – Fenerbahče: 19,561
Partizan – Bajern: 17,249
Partizan – Crvena zvezda: 21,854
Partizan – Virtus: 16,435
Partizan - Makabi: 13,749

Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu Izvor: MONDO/Nikola Lalović