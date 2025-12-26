Partizan polako tone...
haos
PUCANJE PO ŠAVOVIMA PARTIZANA! Nova katastrofalna vest nakon debakla u Areni!
Košarkaši Partizana razbijenu su na svom terenu u 18. kolu Evrolige od Makabi Tel Aviva sa 112:85.
Meč sa Makabijem u Areni, deseti koje beogradski tim igra kao domaćin, košarkaši Partizana odigrali su pred najmanjim brojem navijača ove sezone.
Foto galerija iz Arene
Zvanično, meč srpskog i izarelskog predstavnika sa tribina prati 13.749 ljudi.
To je nova najslabija poseta u Areni. Prethodna najslabija je bila protiv Virtusa pre samo devet dana kada se na tribine sabralo 16,435 gledalaca.
Kako se kretala poseta u Areni ove sezone:
Partizan – Olimpija Milano: 19,214
Partizan – Efes: 19,558
Partizan – Pariz: 20,024
Partizan – Barselona: 20,003
Partizan – Monako: 19,747
Partizan – Fenerbahče: 19,561
Partizan – Bajern: 17,249
Partizan – Crvena zvezda: 21,854
Partizan – Virtus: 16,435
Partizan - Makabi: 13,749
