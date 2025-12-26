Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Makabija rezultatom 87:112 u utakmici 18.kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.

Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.

Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.

Čak šta više, naprotiv. Naime Partizan je dopustio protivniku najveći broj poena u klupskoj istoriji.

Jednostavno defanziva, izuzimajući prvih pet, šest minuta nije postojala. Gosti su radili šta su hteli i napunili koš rivala do vrha.

Samo jedno kolo nakon što im je Žalgiris u Kaunasu ubacio 109 poena i naneo poraz sa drugom najubedljivijom razlikom, košarkakši Partizana su doživeli još jedan debakl.

Navijači zvižducima ispratili košarkaše u svlačionicu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić