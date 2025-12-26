Istorijski debakl Partizana.
EVROLIGA
PARTIZAN OBORIO NEGATIVNI REKORD U EVROLIGI: Nema kraja brukanju crno-belih...
Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.
Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.
Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.
Čak šta više, naprotiv. Naime Partizan je dopustio protivniku najveći broj poena u klupskoj istoriji.
Jednostavno defanziva, izuzimajući prvih pet, šest minuta nije postojala. Gosti su radili šta su hteli i napunili koš rivala do vrha.
Samo jedno kolo nakon što im je Žalgiris u Kaunasu ubacio 109 poena i naneo poraz sa drugom najubedljivijom razlikom, košarkakši Partizana su doživeli još jedan debakl.
