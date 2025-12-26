Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su poraz od Makabija sa 112:85 u 18. kolu Evrolige. Posle meča dogodile su nemile scene...

Naime, Tajrik Džons se nalazi na "zubu" navijača Partizana, koji su ga izviždali pre početka utakmice. Potom, kada god bi Tajrik postigao poene, čitava Arena bi mu zviždala, a sve je došlo do vrhunca posle kraja utakmice.

Tajrik Džons u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Tajrik Džons je krenuo sa igračima do navijača, nakon čega je preskočio ogradu i zaleteo se u prvi red gde su vođe navijača, s kojima je hteo da se obračuna, preneo je "Telegraf".

Tu ga je zaustavio Vanja Marinković, koji je pokušao da smiri situaciju.

Ne propustiteEvroligaPUCANJE PO ŠAVOVIMA PARTIZANA! Nova katastrofalna vest nakon debakla u Areni!
KK Partizan
EvroligaNOVA BRUKA - NOVA GLAVOBOLJA ZA GROBARE! Navijači Partizana kuljaju od besa posle poraza od Makabija
Makabi Tel Aviv
EvroligaNIJE MU LAKO! Prve reči Penjaroje nakon blamaže protiv Makabija!
Đoan Penjaroja
EvroligaPARTIZAN ZAVRŠIO SA SEZONOM U EVROLIGI? To bi bilo to od crno-belih - kraj?
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Devojka Kamerona Pejna za Mondo izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić