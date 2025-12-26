Makabi deklasirao Partizan u Areni
EVROLIGA
KATAŠ NAKON STOTKE U ARENI: Trener Makabija otkrio razlog ubedljivog trijumfa nad Partizanom
Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.
Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.
Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.
Trener Makabija Oded Kataš bio je izuzetno zadovoljan nakon ubedljive pobede svog tima.
"Mislim da smo igrali kako treba da igramo u napadu celu utakmicu. Defanzivno smo se mučili u prvoj četvrtini, nismo bili spremni, ali smo reagovali. Od druge četvrtine smo i u odbrani bili bolji i svideo mi se stav koji smo imali", rekao je Izraelac.
