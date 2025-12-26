Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Makabija rezultatom 87:112 u utakmici 18.kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.

Makabi je zabeležio peti trijumf zaredom i sada ima skor 8-10.

Na ovom meču debitovao je Đoan Penjaroja novi trener crno-belih, ali ni to nije pomoglo Partizanu.

Trener Makabija Oded Kataš bio je izuzetno zadovoljan nakon ubedljive pobede svog tima.

"Mislim da smo igrali kako treba da igramo u napadu celu utakmicu. Defanzivno smo se mučili u prvoj četvrtini, nismo bili spremni, ali smo reagovali. Od druge četvrtine smo i u odbrani bili bolji i svideo mi se stav koji smo imali", rekao je Izraelac.

Ne propustiteEvroligaSTRAŠNO! Tajrik Džons preskočio ogradu i zaleteo se na Grobare! Užas u Areni!
profimedia-0960721763.jpg
EvroligaPUCANJE PO ŠAVOVIMA PARTIZANA! Nova katastrofalna vest nakon debakla u Areni!
KK Partizan
EvroligaNOVA BRUKA - NOVA GLAVOBOLJA ZA GROBARE! Navijači Partizana kuljaju od besa posle poraza od Makabija
Makabi Tel Aviv
EvroligaNIJE MU LAKO! Prve reči Penjaroje nakon blamaže protiv Makabija!
Đoan Penjaroja

Grobari skandiraju “Jedan je Lakić kapiten” Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić