KAPITEN PARTIZANA NA IVICI SUZA: Ovo je poražavajuće! Problem je naša borba i naš "pristup"...
Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.
Nakon utakmice svoje impresije je izneo vidno utučeni kapiten Partizana Vanja Marinković.
Posle utakmice, za Arenu sport je pričao i Vanja Marinković, koji je ostao bez reči..
"Treba... Mislim da treba da se promeni naš, ti neki prazni minuti. Počeli smo dobru utakmicu i prvu četvrtinu do dva minuta pred kraj. Igrali smo dobro, igrali smo brzo, išla je lepo lopta. Stali smo, došao je ego do izražaja i sve je stalo. Mislim da je to problem igre, ali najveći problem naš je što smo lako odustali, što smo se lako predali. To je poražavajuće kako je izgledalo na kraju, bila je ta neka borba, ali najveći utisak je to da je ekipa u nekoj fazi za koju treba vreme. Vremena nema, niko nema strpljenja što je logično.Navijači su tu, pune halu, oni žele odmah rezultate, ja ih razumem, ali ne tražim nikakvo opravdanje, samo kažem da će trebati neko vreme. Nadam se što kraće da se uhodam s novim trenerom, nije to problem, problem je naša borba i naš pristup", rekao je Marinković za "Arenu sport ."