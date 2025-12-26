Tajrik Džons u sukobu sa navijačima Partizana.
SKANDAL NAD SKANDALIMA! Evo kako se Tajrik Džons pokačio sa Grobarima - snimak sa lica mesta! (VIDEO)
Košarkaši Partizana demolirani su na svom parketu od Makabi Tel Aviva rezultatom 112:85 u 18. kolu Evrolige.
Posle meča došlo je incidenta kada je Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima Partizana.
