Košarkaši Partizana demolirani su na svom parketu od Makabi Tel Aviva rezultatom 112:85 u 18. kolu Evrolige.

Posle meča došlo je incidenta kada je Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima Partizana.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Pogledajte kako je to izgledalo:

