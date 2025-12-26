Slušaj vest

Partizan je tako doživeo treći uzastopni poraz, ukupno 12 u Evroligi i dodatno pogoršao svoju, iovako lošu poziciju na tabeli.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Za Partizan je na ovom meču debitovao američki košarkaš Kameron Pejn.

"Teška utakmica, teška. Makabi je igrao baš dobro. Počeli smo dobro, ali onda smo pali i više nismo mogli da se vratimo. Moramo da nađemo način da igramo u kontinuitetu i ne padamo energijom više kao sada. Uprkos svemu, moramo da budemo ujedinjeni na oba kraja terena, da igramo kao tim. Jednostavno, treba da ostanemo tim."

”Bilo je kul, atmosfera je bila dobra, odigrao sam dobro svoju prvu utakmicu, pogotovo prvu četvrtinu. Ali, bez pobede ništa ne vredi. Moramo da pobeđujemo. Svakako, dobro iskustvo za mene. Znate, u prvoj četvrtini je atmosfera bila dobra. Navijači se ljute što ne pobeđujemo i razumem to. Moramo da igramo bolje”, objasnio je Pejn.