Monako sada ima skor od 11-7 i nalazi se u plej-of zoni, dok je Real pao na 10-8 i trenutno je u plej-in sektoru.

Pobednik je odlučen u poslednjoj četvrtini, koju je Monako ubedljivo rešio u svoju korist.

Izabranici Vasilisa Spanulisa su se serijom od 12:0 odlepili i došli na +14, od čega oporavka za četu Serđa Skarijola nije bilo.

Najbolji akter u pobedničkom sastavu bio je Eli Okobo sa 22 poena. Majk Džejms je imao 15, a Nemanja Nedović i Metju Strazel po 12.

Na drugoj strani Fakundo Kampaco je briljirao sa 28 poena, pet skokova i deset asistencija, a najbolje ga je pratio Valter Tavares sa dabl-dablom od 21 poena i 11 skokova.

U sledećem kolu Monako gostuje Barseloni, a Real Madrid dočekuje Dubai.