SPAKOVAO SE I NAPUSTIO PARTIZAN: "Pitajte klub zašto"!
Makabi iz Tel Aviva je kao gost razbio Partizan sa 112:85 u 18. kolu Evrolige.
Posle meča oglasio se bivši igrač Partizana, a danas uzdanica Makabija, Ife Lundberg.
Upitan je i kako je došlo do rastanka sa Partizanom:
- To morate da pitate njih. Imao sam ugovor na još godinu dana, tako da - kratko je odgovorio Lundberg.
Navijači Partizana su tokom utakmice skandirali njegovo ime.
- Tokom utakmice? Nisam primetio, znači mi mnogo. Nisam znao kako će me dočekati, da budem iskren - zaključio je Lundberg.
Lundberg je meč protiv Partizana završio sa učinkom od tri poena i po dve asistencija i skoka.
