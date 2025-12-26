Slušaj vest

Makabi iz Tel Aviva je kao gost razbio Partizan sa 112:85 u 18. kolu Evrolige.

Posle meča oglasio se bivši igrač Partizana, a danas uzdanica Makabija, Ife Lundberg.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Upitan je i kako je došlo do rastanka sa Partizanom:

- To morate da pitate njih. Imao sam ugovor na još godinu dana, tako da - kratko je odgovorio Lundberg.

Navijači Partizana su tokom utakmice skandirali njegovo ime.

- Tokom utakmice? Nisam primetio, znači mi mnogo. Nisam znao kako će me dočekati, da budem iskren - zaključio je Lundberg.

Lundberg je meč protiv Partizana završio sa učinkom od tri poena i po dve asistencija i skoka.

BONUS VIDEO: