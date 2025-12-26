Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Virtus sa 97:94 u 18. kolu Evrolige.

Virtus je imao prednost od dva poena posle prve deonice, ali je Olimpijakos onda ubacio u brzinu više i otišao na dvocifrenu razliku, koja je najviše iznosila 20 poena.

Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia

Najefikasniji u Olimpijakosu bio je Dorsi sa 23 poena, Furnije je dodao 21, Vezenkov 16, a Milutinov 13 uz 9 skokova.

Kod Virtusa se istakao Vildosa sa 17, Morgan 15, Edvards 14, Dijuf 12.

