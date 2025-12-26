Olimpijakos slavio u Bolonji.
18. kolo
EVROLIGA! Olimpijakos teškom mukom srušio Duškov Virtus!
Slušaj vest
Košarkaši Olimpijakosa savladali su Virtus sa 97:94 u 18. kolu Evrolige.
Virtus je imao prednost od dva poena posle prve deonice, ali je Olimpijakos onda ubacio u brzinu više i otišao na dvocifrenu razliku, koja je najviše iznosila 20 poena.
Frenk Nilikina u dresu Olimpijakosa Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Najefikasniji u Olimpijakosu bio je Dorsi sa 23 poena, Furnije je dodao 21, Vezenkov 16, a Milutinov 13 uz 9 skokova.
Kod Virtusa se istakao Vildosa sa 17, Morgan 15, Edvards 14, Dijuf 12.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši