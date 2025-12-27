Slušaj vest

Crno-beli su u 18. kolu Evrolige doživeli težak poraz od gostiju iz Tel Aviva i tako ostali na učinku od šest pobeda.

Bio je to treći uzastopi poraz Partizana, a u proseku su na tim mečevima gubili po 28 poena razlike.

Marinkoviću je bilo teško da priča nakon utakmice protiv Makabija.

- Treba da se promene naši prazni minuti, Počeli smo dobro, imali smo prednost i igrali smo dobro, igrali smo brzo, išla je lopta. Onda smo stali, onda je došao naš ego do izražaja, sve je stalo. Mislim da je naš najveći problem što smo lako odustali, što smo se lako predali, poražavajuće je kako je ovo sve izgledalo na kraju - rekao je Marinković neposredno nakon završetka utakmica i dodao:

- Mislim da je najjači utisak taj da je ekipa u fazi za koju treba vreme, a vremena nema, niko nema strpljenja. Navijači su tu, pune halu, žele odmah neke rezultate. Ja ih razumem, ne tražim opravdanje, ali će trebati neko vreme, nadam se što kraće. Problem je naša borba i naš pristup.

Voditeljka televizije "Arena sport" Kristina Tomić je odlučila da ne postavi više nijedno pitanje kapitenu Partizana.

- Možda bih u ovom momentu imala još neko pitanje za tebe, ali vidim koliko ti je teško, da su ti oči pune suza i jedino što mogu da ti kažem je da ti poželim sreću - poručila je Kristina.

Foto: Printscreen

Marinković je nakon toga razgovarao i sa novinarima koji su bili na utakmici.

- Još jedno jako loše naše izdanje. Izvinio bih se svim navijačima, zato što ovo nije način na koji bi trebalo da igramo, kako bi trebalo da izgleda ekipa. Ne znam šta bih mogao više da kažem.

- Došao je novi trener, pokušaćemo da malo popravimo utisak protiv Splita, ali stvarno ovo nije način kako bi trebalo da igramo. Nadam se da ćemo u narednim partijama prikazati bolje izdanje, u smislu borbe i želje. Mislim da je to prvi korak da se vrati neko poverenje kod navijača.

Šta se zapravo dešava?.

- Mislim da smo upali u neku zonu iz koje se teško vadimo. Moramo da se pogledamo u oči, svako da krene od sebe, prvi ja i da probamo da se dignemo iz ove situacije kako bilo. A, mislim da je najlakši način borba i želja - zaključio je Marinković.

