Slušaj vest

Partizan je doživeo težak poraz od Makabija i tako nastavio sa lošim rezultatima u Evroligi.

Crno-beli su treći put zaredom izgubili u ovom takmičenju, a toj crnoj seriji su u proseku gubili sa 28 poena razlike. Navijači Partizana su zvižducima dočekali Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa tokom predstavljanja ekipa, a na kraju je došlo i do velikog incidenta.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Scene iz Beogradske arene su brzo obišle Evropu putem društvenih mreža, a oglasio se i Tajris Rajs, nekadašnji reprezentativac Crne Gore.

Rajs se oglasio na društvenoj mreži "X".

- On mora da ode odatle, čoveče. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i navijač da ode predaleko - poručio je Rajs.

Tajris Rajs je tokom karijere igrao za Panionis, Lijetuvos Ritas, Bajern Minhen, Makabi, Himki, Barselonu i Panatinaikos, između ostalih klubova.

Sa Makabijem je 2014. godine bio šampion Evrolige.

Radi se o Amerikancu koji je nastupao za reprezentaciju Crne Gore.

Bonus video: