STRAH ZA BEZBEDNOST KOŠARKAŠA PARTIZANA U BEOGRADU! Amerikanac hteo tuču sa Grobarima, čuveni as uplašen posle haosa
Partizan je doživeo težak poraz od Makabija i tako nastavio sa lošim rezultatima u Evroligi.
Crno-beli su treći put zaredom izgubili u ovom takmičenju, a toj crnoj seriji su u proseku gubili sa 28 poena razlike. Navijači Partizana su zvižducima dočekali Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa tokom predstavljanja ekipa, a na kraju je došlo i do velikog incidenta.
Tajrik Džons je imao komunikacijom sa navijačima Partizana, a sa nekim je želeo i da se fizički obračuna.
Scene iz Beogradske arene su brzo obišle Evropu putem društvenih mreža, a oglasio se i Tajris Rajs, nekadašnji reprezentativac Crne Gore.
Rajs se oglasio na društvenoj mreži "X".
- On mora da ode odatle, čoveče. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i navijač da ode predaleko - poručio je Rajs.
Tajris Rajs je tokom karijere igrao za Panionis, Lijetuvos Ritas, Bajern Minhen, Makabi, Himki, Barselonu i Panatinaikos, između ostalih klubova.
Sa Makabijem je 2014. godine bio šampion Evrolige.
Radi se o Amerikancu koji je nastupao za reprezentaciju Crne Gore.
