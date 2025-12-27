Slušaj vest

Partizan je doživeo težak poraz od Makabija i tako nastavio sa lošim rezultatima u Evroligi.

Crno-beli su treći put zaredom izgubili u ovom takmičenju, a toj crnoj seriji su u proseku gubili sa 28 poena razlike. Navijači Partizana su zvižducima dočekali Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa tokom predstavljanja ekipa, a na kraju je došlo i do velikog incidenta.

Tajrik Džons je imao komunikacijom sa navijačima Partizana, a sa nekim je želeo i da se fizički obračuna.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Scene iz Beogradske arene su brzo obišle Evropu putem društvenih mreža, a oglasio se i Tajris Rajs, nekadašnji reprezentativac Crne Gore.

Rajs se oglasio na društvenoj mreži "X".

- On mora da ode odatle, čoveče. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i navijač da ode predaleko - poručio je Rajs.

Tajris Rajs je tokom karijere igrao za Panionis, Lijetuvos  Ritas, Bajern Minhen, Makabi, Himki, Barselonu i Panatinaikos, između ostalih klubova.

Sa Makabijem je 2014. godine bio šampion Evrolige.

Radi se o Amerikancu koji je nastupao za reprezentaciju Crne Gore.

Bonus video:

Navijači zvižducima ispratili košarkaše u svlačionicu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić