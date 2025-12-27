Slušaj vest

Košarkaši Partizana su sinoć u Beogradskoj areni doživeli još jednu bruku koja je izazvala brojne negativne reakcije kod svih navijača beogradskog kluba.

Crno-beli su u sklopu 18. kola Evrolige izgubili od Makabija ubedljivim rezultatom 87:112 i tako upisali treći uzastopni poraz u elitnom takmičenju.

Nakon meča oglasio se i legendarni Miroslav Mića Berić koji je bio veoma kritičan prema ovom timu Partizana.

- Posle poraza od 41 razlike protiv Žalgirisa, očekuje se neka reakcija, došao je novi trener, mi na kraju treće četvrtine gubimo 33 razlike, ali ne samo do, primili smo 92 poena, što će ući u negativnu istoriju KK Partizan, ne znam da li sam čuo to nekad. Ovo je sad realnost Partizana, bio je početni elan na krilima Pejna, digao je publiku na noge. Međutim, kada krenemo da padamo, nema ručne, nema igrača koji to može da zaustavi - rekao je Berić posle utakmice za Novu S i potom dodao:

- Mi smo jedna rasturena ekipa koja nema samopouzdanja, osim Pejna koji je sa došao, eventualno Vašington koji misli da može kao protv Krke. Izgledamo kao izduvan balon. U ovom trenutku mi smo najgori tim Evrolige.

Naglašava Berić da je stavljanje pojedinaca u prvi plan, ispred tima, ozbiljan problem.

- Kada brod tone, vide se individualisti. Bonga i Lakić su jedini nagrađeni aplauzom, iako nisu imali veliki poenterski učinak. Očigledno je da neki igrači razmišljaju o statistici, već razmišljaju o sledećoj sezoni, gde će šta će. Ono mene jako brine to što je ovakvo stanje tima posle dolaskog novog trrenera. Treba tek da se dokažu ovom treneru, šta očekivati kad prođe neki period, imam strah da će ovo da potraje.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Mišljenja je da bi ekipa mogla da padne na samo dno i da u ovom trenutku praktično nema nikakve izglede.

- Bila nam je potrebna ova pobeda i rekao sam da se plašim da mi sredinom januara možemo da budemo ekipa koja sama drži poslednje mesto, što bi bila jedna velika stramota. Ja sam sada najmirniji, izgubio sam bilo kakvu ambiciju da može bilo šta da se promeni. Danas nisam imao neka očekivanja, ali da mi neko kaže da će neki tim da da 92 poena za tri četvrtine. Nije bio problem napad, nego odbrana. Očigledno ovaj tim nema želju da igra odbranu. Ovo je jedna surova realnost Partizana koji deluje ispod proseka za evroligaški tim.