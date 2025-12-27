Slušaj vest

Crno-beli su doživeli težak poraz od Makabija u 18. kolu Evrolige, a nakon utakmice su zabeležene scene koje ne bi trebalo da imaju mesta na sportskim dešavanjima.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Košarkaši Partizana su dobili zvižduke nakon poraza, a evo šta se dogodilo.

Džons je preskočio ogradu i krenuo prema navijačima nakon što polivanja vodom sa tribina, a najbliži njemu su bili kapiten Vanja Marinković i miljenik navijača Isak Bonga.

Njih dvojica su bili tu da zaštite Džonsa.

Sa tribina su pored uvreda i vode stigli i razni predmeti, a na sreću incident nije postao još ozbiljniji.

Bonus video: