Burno veče je iza košarkaša i navijača Partizana.
RUŽNE SCENE
KAPITEN I LJUBIMAC GROBARA ČUVALI DŽONSA OD TEŠKOG INCIDENTA! Evo šta se zapravo desilo u sukobu košarkaša sa navijačima (VIDEO)
Slušaj vest
Crno-beli su doživeli težak poraz od Makabija u 18. kolu Evrolige, a nakon utakmice su zabeležene scene koje ne bi trebalo da imaju mesta na sportskim dešavanjima.
Tajrik Džons, centar Partizana, želeo je da se fizički obračuna sa nezadovoljnim navijačima.
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Košarkaši Partizana su dobili zvižduke nakon poraza, a evo šta se dogodilo.
Džons je preskočio ogradu i krenuo prema navijačima nakon što polivanja vodom sa tribina, a najbliži njemu su bili kapiten Vanja Marinković i miljenik navijača Isak Bonga.
Njih dvojica su bili tu da zaštite Džonsa.
Sa tribina su pored uvreda i vode stigli i razni predmeti, a na sreću incident nije postao još ozbiljniji.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši