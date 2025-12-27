Oglasio se španski klub.
Evroliga
VALENSIJA SE OGLASILA PRED MEČ SA PARTIZANOM! Termin utakmice je pomeren, evo kada će se igrati!
Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Makabija pred domaćom publikom u Beogradu, a crno-bele sada očekuje gostovanje Valensiji u okviru 19. kola Evrolige, uz izmenu termina odigravanja tog susreta.
Kako je saopštio španski klub, utakmica koja je bila zakazana za 30. decembar u 20 časova ipak neće početi u tom terminu, već je početak pomeren za pola sata kasnije.
- Promena termina: Utakmica Evrolige narednog utorka protiv Partizana pomerena je za pola sata i počinje u 20:30 umesto u 20 časova, koliko je prvobitno bilo planirano - stoji u objavi kluba.
