Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Makabija pred domaćom publikom u Beogradu, a crno-bele sada očekuje gostovanje Valensiji u okviru 19. kola Evrolige, uz izmenu termina odigravanja tog susreta.

Kako je saopštio španski klub, utakmica koja je bila zakazana za 30. decembar u 20 časova ipak neće početi u tom terminu, već je početak pomeren za pola sata kasnije.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Promena termina: Utakmica Evrolige narednog utorka protiv Partizana pomerena je za pola sata i počinje u 20:30 umesto u 20 časova, koliko je prvobitno bilo planirano - stoji u objavi kluba.