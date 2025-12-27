Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Makabija pred domaćom publikom u Beogradu, a crno-bele sada očekuje gostovanje Valensiji u okviru 19. kola Evrolige, uz izmenu termina odigravanja tog susreta.

Kako je saopštio španski klub, utakmica koja je bila zakazana za 30. decembar u 20 časova ipak neće početi u tom terminu, već je početak pomeren za pola sata kasnije.

- Promena termina: Utakmica Evrolige narednog utorka protiv Partizana pomerena je za pola sata i počinje u 20:30 umesto u 20 časova, koliko je prvobitno bilo planirano - stoji u objavi kluba.

