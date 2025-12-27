Slušaj vest

Španski mediji pomno su ispratili neslavno prvo pojavljivanje Đoana Penjaroje na klupi Partizana.

Crno-beli su u njegovom debitantskom meču doživeli ubedljiv poraz, pošto je Makabi slavio u Beogradskoj areni rezultatom 112:87.

"Penjaroja je, gotovo sigurno, znao u šta se upušta. Stručnjak iz Tarase napustio je pre dva i po meseca Barselonu koja je bila u kritičnom stanju, a koja se od tada oporavila i oživela pod vođstvom Ćavija Paskvala. Njegova nova destinacija, bez straha od situacije visokog rizika, jeste klupa Partizana, istorijskog kluba evropske košarke koji prolazi kroz monumentalnu krizu. Ta kriza odnela je i Željka Obradovića, ogromnu legendu u Beogradu, a tim deluje izuzetno teško ukrotiv. Izazov je ogroman, a prva utakmica na novom poslu to mu je jasno pokazala: 87:112, razoran poraz, na domaćem terenu i protiv Makabija", piše AS.

Isti list je zatim dodatno pojasnio okolnosti i situaciju u kojoj se Španac našao po dolasku u Beograd.

"Naravno, Penjaroja, koji je tek stigao, nije krivac za mučnu situaciju – sa slabo posvećenim igračima, uzavrelom navijačkom masom i sumornom sportskom slikom. Obradović je otišao i nije bilo načina da se predomisli, nakon poraza 91:69 od Panatinaikosa. Posle dve pobede dok se tražila zamena za legendu, usledio je novi težak pad: 68:86 protiv Virtusa, 109:68 protiv Žalgirisa i ovaj 87:112 protiv Makabija koji je "ustao iz mrtvih" i vezao pet uzastopnih pobeda u Evroligi. Zona plej-ina sada više nije daleko, 8–10 ima Makabi, naspram 6–12 Partizana koji tone, i tone, i tone…", navodi AS.