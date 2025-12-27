Slušaj vest

Bek minhenskog Bajerna, Spenser Dinvidi, otputovao je u Sjedinjene Američke Države zbog ozbiljnih zdravstvenih problema u porodici.

Iz kluba je saopšteno da je iskusni bek morao hitno da se vrati u SAD usled porodične situacije, koja se pojavila neposredno pred Bajernovu poslednju evroligašku utakmicu protiv Makabija iz Tel Aviva.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Za sada nije poznato da li će Dinvidi biti na raspolaganju Svetislavu Pešiću za naredni duel Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva. Tridesetdvogodišnji bek ove sezone u elitnom takmičenju u proseku postiže 11,7 poena, uz dva skoka i 2,9 asistencija po meču.

I pored njegovih korektnih individualnih izdanja, Bajern se suočava sa ozbiljnim problemima u Evroligi i trenutno zauzima 19. poziciju na tabeli posle 18 odigranih kola, sa učinkom od pet pobeda i 13 poraza.