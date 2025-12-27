DOMINIRAO PROTIV EFESA, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Centar Asvela MVP 18. kola Evrolige!
Votije je u utakmici protiv Efesa, u kojoj je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 103:99, zabeležio 28 poena, četiri skoka, dve ukradene lopte, asistenciju, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 31, najveći od svih igrača čiji su timovi pobedili u prethodnom kolu.
Veći indeks korisnosti od Votijea u prethodnom kolu zabeležio je jedino košarkaš Real Madrida Fakundo Kampaco sa 41 indeksnim poenom, ali argentinski plejmejker zbog poraza svoje ekipe od Monaka (95:100) nije mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača kola.
Kampaco je u meču protiv Monaka upisao 28 poena, 10 asistencija, pet skokova, tri ukradene lopte i šest iznuđenih faulova.
Treći najveći indeks korisnosti imali su krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke i plejmejker Dubaija Mekinli Rajt sa po 30 indeksnih poena.
Rajt je u pobedi nad Olimpijom iz Milana (99:92) zabeležio 19 poena, devet asistencija, četiri skoka, dve ukradene lopte i osam iznuđenih faulova, dok je Moneke u porazu od Pariza (92:102) upisao 17 poena, 10 skokova, pet asistencija, ukradenu loptu i četiri iznuđena faula.
Nakon njih sledi bek Crvene zvezde Džered Batler, koji je u porazu od Pariza zabeležio 31 poen, četiri asistencije, dve ukradene lopte, skok, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29.