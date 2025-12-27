Slušaj vest

Turski Bešiktaš, koga sa klupe predvodi selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević, mogao bi da bude član Evrolige od naredne sezone.

Evroliga će naredne sezone izgubiti jednog člana, a to je francuski Asvel. Nakon što berlinsku Albu zamenili Hapoelom i dodatno ojačali takmičenje, vreme je za naredni potez.

Kako poslednje informacije kažu, Bešiktaš će biti ta ekipa koja menja Asvel u Evroligi i to je potvrdio predsednik turskog kluba Ozkan Arseven.

Turski mediji pišu da je Arseven bio na sastanku da čelnicima Evrolige i da će se crno-beli dogodine priključiti elitnom takmičenju i postati treća ekipa iz te zemlje nakon Fenerbahčea i Efesa.

Kako stoji u tekstu, radi se o dugoročnom planu i jedan od glavnih razloga za njihov uspeh je srpski trener Dušan Alimpijević koji je arhitekta uspeha tima u šampionatu Turske i Evrokupu.

