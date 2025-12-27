Slušaj vest

Turski Bešiktaš, koga sa klupe predvodi selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević, mogao bi da bude član Evrolige od naredne sezone.

Evroliga će naredne sezone izgubiti jednog člana, a to je francuski Asvel. Nakon što berlinsku Albu zamenili Hapoelom i dodatno ojačali takmičenje, vreme je za naredni potez.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako poslednje informacije kažu, Bešiktaš će biti ta ekipa koja menja Asvel u Evroligi i to je potvrdio predsednik turskog kluba Ozkan Arseven.

Turski mediji pišu da je Arseven bio na sastanku da čelnicima Evrolige i da će se crno-beli dogodine priključiti elitnom takmičenju i postati treća ekipa iz te zemlje nakon Fenerbahčea i Efesa.

Kako stoji u tekstu, radi se o dugoročnom planu i jedan od glavnih razloga za njihov uspeh je srpski trener Dušan Alimpijević koji je arhitekta uspeha tima u šampionatu Turske i Evrokupu.

Ne propustiteFudbalGRAĐANI SE NE ZAUSTAVLJAJU: Šerki rastužio Milenkovića - Siti srušio Notingem Forest
Nikola Milenković i Erling Haland
Ostali sportoviSVETSKI KUP U LIVINJU: Švarc pobednik superveleslaloma
profimedia0592662029.jpg
FudbalNEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! TRENER VALENSIJE POGINUO SA TROJE DECE! Španski fudbal zavijen u crno - isplivali detalji užasa!
Fernando Martin
FudbalPOZNAT JE NASLEDNIK STEFANA BABOVIĆA: OFK Beograd dobija predsednika! Poznato je fudbalsko ime
Marko Gobeljić, Dušan Đokić i Simo Krunić

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir