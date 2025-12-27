Slušaj vest

Jedan od najboljih strelaca u Evroligi Karsen Edvards, zbog povrede u meču između Virtusa i Olimpijakosa, biće van terena.

Amerikanac je proveo 19 i po minuta na parketu protiv crveno-belih, iako je, prema izveštaju iz Bolonje, pretrpeo povredu još u uvodnoj deonici.

Duško Ivanović

Analize su utvrdile da je došlo uganuća desnog skočnog zgloba i pripajajućih ligamenata. Edvards je pokušao da završi utakmicu, posle koje je momentalno podvrgnut specijalnoj terapiji.

Nije poznato koliko će odsustvovati, ali će njegovo stanje biti ponovo procenjeno kroz nekoliko dana.

Jasno, veliki udarac za Ivanovića i Virtus, s ozbirom da je Edvards najbolji strelac ekipe i jedan od najboljih u Evroligi sa prosekom od 17,7 poena.

