Američki košarkaš Tajrik Džons blizu je odlaska iz redova Partizana u koji je stigao leta 2024. godine.

Naime, kako je preneo grčki "Atletiko", Džons je na meti Olimpijakosa!

Naime, kako se navodi, crveno-beli iz Pireja posle pojačavanja na spoljnim pozicija žele da ojačaju centarsku liniju, tri kandidata su na listi, ali je u užem izboru Tajrik Džons.

Olimpijakos želi da iskoristi situaciju u kojoj je američki centar, navode da je u sukobu sa navijačima Partizana, posle duela sa Makabijem, a osvrću se i na veoma lošu sezonu crno-belih.

Takođe, kako pišu, cilj im je da, ukoliko krenu po Tajrika Džonsa i njegovo dovođenje, posao završe do 5. januara, što je poslednji rok kako bi bilo koji košarkaš mogao da nastupa u daljem toku takmičenja u Evroligi.

