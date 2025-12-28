ŠOK! Tajrik Džons odlazi iz Partizana direktno u crveno-bele redove?
Američki košarkaš Tajrik Džons blizu je odlaska iz redova Partizana u koji je stigao leta 2024. godine.
Naime, kako je preneo grčki "Atletiko", Džons je na meti Olimpijakosa!
Naime, kako se navodi, crveno-beli iz Pireja posle pojačavanja na spoljnim pozicija žele da ojačaju centarsku liniju, tri kandidata su na listi, ali je u užem izboru Tajrik Džons.
Olimpijakos želi da iskoristi situaciju u kojoj je američki centar, navode da je u sukobu sa navijačima Partizana, posle duela sa Makabijem, a osvrću se i na veoma lošu sezonu crno-belih.
Takođe, kako pišu, cilj im je da, ukoliko krenu po Tajrika Džonsa i njegovo dovođenje, posao završe do 5. januara, što je poslednji rok kako bi bilo koji košarkaš mogao da nastupa u daljem toku takmičenja u Evroligi.
