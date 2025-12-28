Slušaj vest

Željko ga precrtao, a Izraelci ga dižu u nebesa!

Bivši košarkaš Partizana, Ife Lundberg, zablistao je u dresu izraelskog Makabija.

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Danac je podbacio u potpunosti, imao je svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mizeran učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Pokušavali su crno-beli da ga se reše ovog leta i tako oslobode prostor za dovođenje novog igrača, ali nisu uspeli u svojoj nameri. Bilo je priče da su Makabi, Pariz i Olimpijakos zainteresovani za Danca, spominjala se čak i Crvena zvezda, ali do transfera nije došlo, pa je bivši as Virtusa ostao na platnom spisku Partizana, iako nije bio u planovima trenera Obradovića. Šuškalo se da bi mogao da se vrati u tim nakon teške povrede Karlika Džonsa, ali Željko je ostao dosledan. Danac je shvatio da mora da ide, prihvatio je poziv Makabija i nije pogrešio.

Igra sjajno od dolaska u izraelski klub, pa mediji ne prestaju da sipaju hvalospeve na njegov račun.

"Lundberg je u Makabi stigao pre pre mesec i po, čini saigrače oko sebe boljima. U petak je takođe predvodio Kataševu klupu do velikog preokreta. A kada pomislimo da je Makabi čak želeo Nika Kalatesa – koji deluje jednako iscrpljeno kao i ostatak Partizanovih igrača…" navodi se u tekstu izraelskog "Ynet-a".

"Kalates uveličava Partizanovu klupu svojim prisustvom i ima solidnu minutažu. Nekad je bio jedan od evroligaških velikana i Makabi je u jednom trenutku ove sezone razmatrao da ga dovede. Pregovori nisu uspeli, pa je stigao Lundberg. Čak i da su obojica na vrhuncu, Lundberg bi više odgovarao jer je Makabiju bio potreban bek koji može da igra vrhunsku odbranu. Međutim, u današnjoj fazi, razlika između njih dvojice je ogromna, naročito u uticaju koji imaju na ekipu. Makabijevi igrači postaju bolje kada je Lundberg uz njih", dodaje autor teksta.

U Partizanu su imali velika očekivanja, doveden je da bude jedan od lidera tima, a njegova uloga u Makabiju je nešto drugačija - i to mu očito prija. Nije došao da bude glavni igrač, već smiri igru i preuzme odgovornost kada prvim zvezdama ne ide.

Podsetimo, Makabi je u petak savladao Partizan u Beogradskoj areni rezultatom 112:87.