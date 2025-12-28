DETALJ KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO! Kamera uhvatila na tribinama bivšeg saradnika Željka Obradovića! Sa navijačima Partizana pratio sramotu protiv Makabija! (VIDEO
Nakon odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana, na utakmicama crno-belih sve češće se pojavljuju ljudi koji su bili deo njegovog stručnog štaba tokom boravka u klubu.
Posle Vlade Androića koji je nakon Željkove ostavke iz prvih redova pratio mečeve Partizana u Evroligi, na utakmici protiv Makabija viđen je i Željkov nekadašnji saradnik Bogdan Karaičić.
Kamera je "uhvatila" Karaičića kako sa navijačima Partizana sa tribina prati okršaj crno-belih protiv Makabija.
Podsetimo, mladi stručnjak iz Užica je bio važan deo stručnog štaba trofejnog trenera, a u završnici sezone je dobio priliku da vodi ekipu kao glavni trener. Obradović je prvo odradio suspenziju, a posle toga doneo odluku da pusti Karaičića da završi Superligu Srbije. Tokom leta dobio je ponudu da bude glavni trener grčkog Arisa, pa je odlučio da napusti Partizan, a na njegovo mesto došao je Mirko Ocokoljić. Nažalost, Bogdan se u Solunu se nije dugo zadržao. Nakon serije loših rezultata dobio je otkaz i trenutno je bez angažmana.