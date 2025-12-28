Nakon odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana, na utakmicama crno-belih sve češće se pojavljuju ljudi koji su bili deo njegovog stručnog štaba tokom boravka u klubu.

Podsetimo, mladi stručnjak iz Užica je bio važan deo stručnog štaba trofejnog trenera, a u završnici sezone je dobio priliku da vodi ekipu kao glavni trener. Obradović je prvo odradio suspenziju, a posle toga doneo odluku da pusti Karaičića da završi Superligu Srbije. Tokom leta dobio je ponudu da bude glavni trener grčkog Arisa, pa je odlučio da napusti Partizan, a na njegovo mesto došao je Mirko Ocokoljić. Nažalost, Bogdan se u Solunu se nije dugo zadržao. Nakon serije loših rezultata dobio je otkaz i trenutno je bez angažmana.