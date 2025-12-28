Slušaj vest

Duel koji je prvobitno bio zakazan za petak, 9. januar, gotovo izvesno će biti odložen. a razlog su komplikacije u vezi sa putovanjem.

Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Pariz u 20. kolu igra protiv Efesa u Turskoj, a put do Izraela bi zahtevao let sa presedanjem.

Pravila Evrolige nalažu direktna putovanja tokom duplih kola, a pošto direktni letovi ne postoje, vrlo je verovatno da će utakmica biti pomerena za kasniji termin.

Hapoel iz Tel Aviva je već uputio zvaničan zahtev bordu Evrolige, a očekuje se da će liga doneti i objaviti formalnu odluku u narednim danima.

Najverovatniji termin za odigravanje utakmice je februarska pauza za reprezentacije.

