Utakmica 21. kola Evrolige između Hapoela iz Tel Aviva i Pariz po svemu sudeći biće odložena i pomerena za februarsku reprezentativnu pauzu zbog problema sa putovanjem.
NE MOŽE BEZ PROBLEMA U EVROLIGI: Odlaže se utakmica Hapoel - Pariz
Duel koji je prvobitno bio zakazan za petak, 9. januar, gotovo izvesno će biti odložen. a razlog su komplikacije u vezi sa putovanjem.
Pariz - Crvena zvezda, Evroliga 23.12.2025 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Pariz u 20. kolu igra protiv Efesa u Turskoj, a put do Izraela bi zahtevao let sa presedanjem.
Pravila Evrolige nalažu direktna putovanja tokom duplih kola, a pošto direktni letovi ne postoje, vrlo je verovatno da će utakmica biti pomerena za kasniji termin.
Hapoel iz Tel Aviva je već uputio zvaničan zahtev bordu Evrolige, a očekuje se da će liga doneti i objaviti formalnu odluku u narednim danima.
Najverovatniji termin za odigravanje utakmice je februarska pauza za reprezentacije.
