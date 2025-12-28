Slušaj vest

Jedno od najgorih pojačanja KK Partizan kroz istoriju, Džabari Parker, i dalje uživa veliki respekt kog svojih kolega, iako trenutno ne izgleda kao profesionalni sportista na terenu.

Bek Dubaija, Džanan Musa, u razgovoru za "BasketNews", svrstao je Parkera u idelni tim Evrolige:

- Što se tiče četvorke… To je teška pozicija. Volim svestranog šutera, koji može i da prodire. Sa Edijem je potreban još jedan šuter, pa bi stavio Džabarija Parkera iz Barselone. Tad je igrao sa velikim samopuzdanjem, a kad je tako, prilično je nezaustavljiv -- istakao je Džanan Musa.

