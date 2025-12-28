OTKRIVEN PLAN KLUBA AKO DŽONS ODE U OLIMPIJAKOS: Poznata sudbina još jednog važnog igrača!
Centar Partizana, američki košarkaš Tajrik Džons, navodno je blizu prelaska u Olimpijakos.
Grčki novinar Aris Barkas, navodi da dolazak Džonsa neće uticati na status centra Pirejaca Dontu Hola:
- Bez obzira šta se desi sa Džonsom, Donta Hol će ostati u Olimpijakosu. Sezona je duga i svaki igrač je vredan - istakao je Barakas na svom zvaničnom Tviter nalogu.
Ovo znači da će trener Jorgos Barcokas imati centarsku liniju kojoj malo ko u Evropi može da parira. Svakako je prvi izbor Nikola Milutinov. Srpski reprezentativac je u ovom momentu vodeći po indeksu u Evroligi i predstavlja peticu koja je u potpunosti drugačija od Tajrika Džonsa i Donte Hola.
Milutinov je sposoban da poentira na više načina i sigurno je u top tri petice na Starom kontinentu, a možda i najbolji.
