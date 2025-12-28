Slušaj vest

Centar Partizana, američki košarkaš Tajrik Džons, navodno je blizu prelaska u Olimpijakos.

Grčki novinar Aris Barkas, navodi da dolazak Džonsa neće uticati na status centra Pirejaca Dontu Hola:

Tajrik Džons u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

- Bez obzira šta se desi sa Džonsom, Donta Hol će ostati u Olimpijakosu. Sezona je duga i svaki igrač je vredan - istakao je Barakas na svom zvaničnom Tviter nalogu.

Ovo znači da će trener Jorgos Barcokas imati centarsku liniju kojoj malo ko u Evropi može da parira. Svakako je prvi izbor Nikola Milutinov. Srpski reprezentativac je u ovom momentu vodeći po indeksu u Evroligi i predstavlja peticu koja je u potpunosti drugačija od Tajrika Džonsa i Donte Hola.

Milutinov je sposoban da poentira na više načina i sigurno je u top tri petice na Starom kontinentu, a možda i najbolji.

